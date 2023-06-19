Солдат ВС Азербайджана покончил с собой

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В прокуратуру Физулинского района поступила информация о том, что застрелился сверхсрочник Управления военной полиции Минобороны, военнослужащий Азизов Фарид Абульфаз оглу.

Как сообщили в Республиканской военной прокуратуре, на основании поступившей информации сотрудники военной прокуратуры Физулинского района и Управления криминалистики и информационных технологий Республиканской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, были взяты вещественные доказательства, показания и выполнены другие действия.