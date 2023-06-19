В Польше начали подготовку белорусов для свержения Лукашенко

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В Польше проходит подготовка белорусов, которые намерены устроить вооруженное восстание против Александра Лукашенко. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times.

По ее информации, обучение нескольких сотен граждан Беларуси проводят бывшие сотрудники белорусских спецслужб, покинувшие страну после президентских выборов 2020 года и митингов, последовавших за ними.

«Мы попробовали идти мирным путем. Государство никогда не обретает свою свободу без крови», — заявил изданию один из белорусов с позывным Дедушка.

В The Sunday Times отмечают, что ранее организация BYPOL, которая была создана как раз экс-сотрудниками правоохранительных органов Беларуси, находящимися за пределами страны, взяла на себя ответственность за диверсию против самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ, размещенного на белорусском аэродроме Мачулищи.