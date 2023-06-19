Политолог об инциденте на ППП «Лачин»: Не исключаю, что последуют более жесткие шаги

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Тема совершенной армянской стороной провокации 15 июня в виде обстрела ППП «Лачин» на мосту Хакари остается в поле зрения не только азербайджанских и армянских СМИ, но и внешних акторов, имеющих виды на регион Южного Кавказа. По данному вопросу высказывались многие политологи и эксперты: и азербайджанские, и российские, и армянские, и западные. И во всех этих мнениях (у кого-то подспудно, у кого-то явно) проскальзывала мысль: данная провокация уж точно не была нужна Баку. Азербайджан пытается создать в регионе логистическую «свободу», не упираясь в армянский тупик. Это связано и с железнодорожным сообщением, и автомобильным, и экономически выгодным Зангезурским коридором, который благотворно скажется и на армянской экономике.

То есть Ереван, наконец, начинает осознавать, что идея «миацума», «великой Армении» – пережитки прошлых лет, больное мышление, не более, и пытается переформатировать свое сознание, свою идеологию.

Азербайджанские пограничники установили флаг в День национального спасения на своей земле, никоим образом не посягая на территорию соседней Армении, но подверглись обстрелу. И тем не менее армянам (армянам ли?) удалось раздуть из мухи слона. Как было отмечено выше, ни одной из конфликтующих сторон данная акция пользы не принесла. Следовательно, кому-то нахождение общих точек соприкосновения между Азербайджаном и Арменией явно не по душе.

И в данном случае речь не идет о так называемых армянских реваншистах, которые на словах готовы воссоздать мифическую «великую Армению». Ни для кого не секрет, что мировые державы смотрят на относительно небольшие страны как на кусок пирога. И за этот «кусок» они бьются не на жизнь, а на смерть.

Так кто же был заинтересован в «Лачинской провокации»? Своим мнением по данному вопросу с Minval.az поделился азербайджанский политолог Ризван Гусейнов.

«Что касается инцидента, связанного с ППП «Лачин», то проглядывается интерес внешних сил, направленных на блокирование деятельности пропускного пункта. Свободное передвижение карабахских армян через ППП в Армению и обратно, является как бы начальным этапом реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе, в правовое пространство Азербайджана. И данный факт вызывает недовольство не только в некоторых политических кругах Армении, но и среди их внешних кураторов», – сказал наш собеседник.

По словам политолога, целью данной провокации было добиться временного закрытия ППП.

«И соответственно вопить на весь мир о «блокаде» карабахских армян. Я думаю, что эта провокация не достигнет своей цели, и в ближайшее время Азербайджан найдет выход из этой ситуации. Уже ликвидированы армянские снайперы, которые подвергли обстрелу наш ППП, уничтожен пост, откуда велся обстрел. Я не исключаю, что в ближайшее время с азербайджанской стороны последуют более жесткие шаги, после чего Лачинская дорога может быть разблокирована», – заключил эксперт.

Фарид Теймурханлы