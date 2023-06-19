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Аналитики ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ может быть приостановлено

Аналитики ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ может быть приостановлено

Вооруженные Силы Украины могут на какое-то время приостановить контрнаступление, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

Так, начальник Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что, по его оценке, мы не увидим наступления в ближайшие семь дней.

В свою очередь, Wall Street Journal сообщало, что украинские подразделения по большей части приостановили свои наступления в последние дни, поскольку украинское командование пересматривает тактику дальнейших боевых действий.

Эти сообщения совпадают с недавними наблюдениями ISW относительно масштабов и подходов локальных контрударов ВСУ на юге и востоке Украины. Эксперты ISW ранее отмечали, что украинское командование еще не направило большую часть имеющихся сил в контрнаступление и еще не развернула свои основные боеспособные подразделения.

По мнению аналитиков, оперативные паузы – обычная черта крупных наступательных операций, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины.

Аналитики ISW отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта и добились ограниченных территориальных успехов, а российские войска провели ограниченные наземные атаки севернее Сватово и южнее Кременной.

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