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Абдулкадир Уралоглу: От Горадиза до Ордубада будет построена новая 166-километровая железная дорога

Абдулкадир Уралоглу: От Горадиза до Ордубада будет построена новая 166-километровая железная дорога

Новая 166-километровая железная дорога будет построена от Горадиза до Ордубада.

Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, между Азербайджаном и Россией будут проведены переговоры относительно 43-километрового участка армянской части линии, которая пройдет через Зангезур.

Он также рассказал о железной дороге Карс-Нахчыван, которая обеспечит новое транспортное сообщение между Турцией и Азербайджаном.

«Будет капитально отремонтирована 158-километровая линия от Ордубада до станции Велидаг, расположенной на севере Нахчывана. Кроме того, дорога будет продлена на 14 километров от Велидага до границы с Арменией», – сказал министр.

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