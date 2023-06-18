В ДТП в Турции пострадали шесть российских туристов

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По меньшей мере шесть российских туристов пострадали в ДТП в Анталье (Турция).

Как передает телеканал TRT, авария произошла в субботу около 17:00 по местному времени вблизи города Манавгат. Автобус, в котором находились 33 туриста, врезался в стоявший у АЗС грузовик. Водитель автобуса скончался на месте происшествия, пострадавшие были доставлены в медучреждения, где им оказали необходимую помощь. Туристов отправили в аэропорт другим автобусом.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения у заправки. По версии полиции, водитель автобуса по не выясненным пока причинам потерял управление, что и стало причиной ДТП. По словам работника АЗС Садыка Думана, после столкновения с грузовиком в автобусе возник небольшой пожар, который он и его коллеги успели потушить до прибытия пожарных. «Мы потушили огонь, вытащили из автобуса пострадавших», – сообщил он TRT