Микросхемы Intel будут выпускаться в Польше

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Корпорация Intel инвестирует 4,6 миллиарда долларов в новый завод по производству микросхем в Польше. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что производство появится вблизи Вроцлава. Завод будет построен в рамках многомиллиардной инвестиционной программы по всей Европе, направленной на наращивание мощностей по производству микросхем.

По предварительным подсчетам, на заводе в Польше будет работать 2000 рабочих и будут созданы еще несколько тысяч дополнительных рабочих мест на этапе строительства и найма поставщиков.

Проектирование и планирование объекта начнется немедленно, а строительство будет начато после получения разрешения Европейской комиссии.