Cтарший cержант ГПС покончил с собой

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Военнослужащий Газахской отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана старший сержант Пярвиз Азер оглу Гаджиев, совершил суицид, выстрелив в себя из огнестрельного оружия. Данную информацию распространила пресс-служба ГПС.

Было установлено, что инцидент произошел по причине, не связанной с военной службой.

В связи с фактом совместно с сотрудниками прокуратуры проводятся следственные мероприятия.

Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.