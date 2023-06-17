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Cтарший cержант ГПС покончил с собой

Cтарший cержант ГПС покончил с собой

Военнослужащий Газахской отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана старший сержант Пярвиз Азер оглу Гаджиев, совершил суицид, выстрелив в себя из огнестрельного оружия. Данную информацию распространила пресс-служба ГПС.

Было установлено, что инцидент произошел по причине, не связанной с военной службой.

В связи с фактом совместно с сотрудниками прокуратуры проводятся следственные мероприятия.

Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

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Cтарший cержант ГПС покончил с собой
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