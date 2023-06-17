София отмечает надежность энергетического партнерства с Баку

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Азербайджан заинтересован в газификации хозяйств в Болгарии.

Об этом сказал посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов на встрече с министром энергетики этой страны Руменом Радевым.

Посол подчеркнул необходимость возобновления работы болгаро-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в кратчайшие сроки.

Министр Радев подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим и надежным партнером в энергетической сфере, сообщает «Тренд».

Стороны подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в обеспечении поставок газа на болгарский и региональный рынки, а также в развитии технологий возобновляемой энергетики. Кроме того, они обсудили возможности использования водорода.

На встрече также присутствовали заместитель министра энергетики Болгарии Ива Петрова, глава болгарского офиса государственной нефтяной компании SOCAR Мурад Гейдаров, представители SOCAR, а также специалисты министерства энергетики Азербайджана.