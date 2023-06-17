Взрыв в Шеки: тяжело ранены мать и ее малолетние дети

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Сегодня в селе Ашагы Гёйнюк Шекинского района в результате утечки газа произошел взрыв в частном доме, сообщает пресс-служба МВД.

В результате взрыва пострадали женщина и двое ее детей.

Находившиеся в доме в момент взрыва Юсифова Шалаля Насиб гызы (2000 г.р.) и двое ее детей – Солтанлы Мухаммед Ниджат оглу (2021 г.р.) и Солтанлы Али Ниджат оглу (2020 г.р.) получили тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.