Минобороны Азербайджана опровергло армянское вранье |
В Армении на это сказали бы «Фландрия признала Арцах» |
МИД Азербайджана поздравил Великобританию |
Ильхам Алиев и Рустам Минниханов на открытии ООО «Авто Лизинг Азербайджан» |
МИД подчеркивает стремление Азербайджана к реинтеграции карабахских армян |
Армяне обстреливают наши позиции |
Ильхам Алиев выразил уверенность в расширении связей с Великобританией |
Начался визит Минниханова в Азербайджан (фото) |
Азербайджанские паломники отправились в Хадж |
Главное Я - Блок

Взрыв в Шеки: тяжело ранены мать и ее малолетние дети

Взрыв в Шеки: тяжело ранены мать и ее малолетние дети

Сегодня в селе Ашагы Гёйнюк Шекинского района в результате утечки газа произошел взрыв в частном доме, сообщает пресс-служба МВД.

В  результате взрыва пострадали женщина и двое ее детей.

Находившиеся в доме в момент взрыва Юсифова Шалаля Насиб гызы (2000 г.р.) и двое ее детей – Солтанлы Мухаммед Ниджат оглу (2021 г.р.) и Солтанлы Али Ниджат оглу (2020 г.р.) получили тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.

 

Теги:
Из этой рубрики
ЕВРО-2024: названы стартовые составы сборных Азербайджана и Эстонии
Спорт

ЕВРО-2024: названы стартовые составы сборных Азербайджана и Эстонии

2023/06/17, 19:30
Взрыв в Шеки: тяжело ранены мать и ее малолетние дети
Я - Блок

Взрыв в Шеки: тяжело ранены мать и ее малолетние дети

2023/06/17, 18:08
ВС Армении и армянские НВФ второй раз за сутки обстреляли наши позиции
Армия

ВС Армении и армянские НВФ второй раз за сутки обстреляли наши позиции

2023/06/17, 16:50
Водители Bolt и Uber задержаны за перевозку наркотиков
Общество

Водители Bolt и Uber задержаны за перевозку наркотиков

2023/06/17, 15:13
В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира
Общество

В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира

2023/06/17, 14:18
МИД Азербайджана призвал Армению прекратить провокации
Политика

МИД Азербайджана призвал Армению прекратить провокации

2023/06/17, 14:06
Минниханов ознакомился с работами в Зангилане (фото)
Общество

Минниханов ознакомился с работами в Зангилане (фото)

2023/06/17, 13:55
Гаджиев встретился с международными путешественниками (фото)
Общество

Гаджиев встретился с международными путешественниками (фото)

2023/06/17, 13:38
Начался визит Минниханова в Азербайджан (фото)
Политика

Начался визит Минниханова в Азербайджан (фото)

2023/06/17, 10:41