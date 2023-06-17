Силы ПВО Украины перехватили все ракеты, выпущенные по Киеву и Киевской области

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Российские войска за минувшие сутки нанесли по территории Украины 33 авиаудара. Об этом 17 июня в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Также Россия выпустила 12 ракет, атакуя Киев и Киевскую область. Среди них были шесть аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал» и шесть крылатых ракет «Калибр». Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ все российские ракеты были уничтожены.

Помимо этого, в течение суток захватчики совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Зафиксированы разрушения инфраструктуры, пострадали мирные жители.

«Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой», – добавили в Генштабе.