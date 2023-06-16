СМИ: В Турции обнаружили новое крупное месторождение нефти

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Новое месторождение нефти обнаружено на юго-востоке Турции в приграничных с Ираком районах.

Его потенциал может в пять раз превышать запасы считающегося крупнейшим в стране месторождения Габар в провинции Ширнак в том же регионе, сообщает газета Sabah.

По данным издания, предварительная разведка месторождения в районе горы Като, расположенной между провинциями Ширнак и Хаккяри, уже начата. По утверждению газеты, качество обнаруженной нефти может быть сравнимо с арабской, то есть самой дорогой в мире и с минимальными примесями.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в начале мая об обнаружении месторождения нефти у горного хребта Габар с производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки. Его потенциал оценивается в 1 миллиард баррелей, а стоимость запасов – в порядка $70 млрд.