Sky News объяснил, почему украинское контрнаступление идет медленно

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Украинское контрнаступление идет медленно из-за минных полей и препятствий, а также российских оборонительных действий. Об этом пишет британский телеканал Sky News со ссылкой на оценки западных чиновников.

Они говорят, что российские силы «в целом хорошо оборонялись» и отступали между тактическими рубежами.

«Этот маневренный подход к обороне оказывается сложным для украинцев, а также дорого обходится атакующим силам, поэтому наступление в данный момент идет медленно», – заявили официальные лица.

Поэтому «еще рано говорить», будет ли контрнаступление успешным или нет. Но собеседники уверены, что идет уже полноценное наступление, а не разведка боем.

«Это гораздо больше, чем прощупывание. Это полномасштабные перемещения бронетехники и тяжелой техники в российскую зону безопасности и продвижение вперед», – сказали чиновники, напомнив, что Украине удалось освободить «как минимум четыре села».