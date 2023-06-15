Москву озаботили «угрозы» США в адрес сепаратистов Карабаха |
Sky News объяснил, почему украинское контрнаступление идет медленно  |
Вторая годовщина Шушинской декларации: посол Багчы отправился в Шушу |
Армения обстреляла ППП «Лачин»: ранен азербайджанский пограничник |
Кремлевское РИА «Новости»: США принуждают сепаратистов Карабаха ко встрече с Азербайджаном |
Беспилотники массово атаковали Крым |
Кадыров опубликовал странное видео с Делимхановым (видео) |
Захарова: Запуск миссии ЕС в Армении происходит без согласия Азербайджана и других региональных игроков |
Начался визит премьера Пакистана в Азербайджан (фото) |
Главное Армия

Sky News объяснил, почему украинское контрнаступление идет медленно 

Sky News объяснил, почему украинское контрнаступление идет медленно 

Украинское контрнаступление идет медленно из-за минных полей и препятствий, а также российских оборонительных действий. Об этом пишет британский телеканал Sky News со ссылкой на оценки западных чиновников.

Они говорят, что российские силы «в целом хорошо оборонялись» и отступали между тактическими рубежами.

«Этот маневренный подход к обороне оказывается сложным для украинцев, а также дорого обходится атакующим силам, поэтому наступление в данный момент идет медленно», – заявили официальные лица.

Поэтому «еще рано говорить», будет ли контрнаступление успешным или нет. Но собеседники уверены, что идет уже полноценное наступление, а не разведка боем.

«Это гораздо больше, чем прощупывание. Это полномасштабные перемещения бронетехники и тяжелой техники в российскую зону безопасности и продвижение вперед», – сказали чиновники, напомнив, что Украине удалось освободить «как минимум четыре села».

Теги:
Из этой рубрики
Sky News объяснил, почему украинское контрнаступление идет медленно 
Армия

Sky News объяснил, почему украинское контрнаступление идет медленно 

2023/06/15, 11:14
ВСУ заявили об уничтожении одной ракеты и 21 дрона
Армия

ВСУ заявили об уничтожении одной ракеты и 21 дрона

2023/06/15, 11:03
Армения получит французские бронетранспортеры
Армия

Армения получит французские бронетранспортеры

2023/06/15, 00:40
Киев: У нас в разы меньше потерь
Армия

Киев: У нас в разы меньше потерь

2023/06/14, 23:22
Пентагон перебросил "Рапторы" на Ближний Восток для противостояния с Россией
Армия

Пентагон перебросил «Рапторы» на Ближний Восток для противостояния с Россией

2023/06/14, 21:58
Военнообязанные запаса практикуются в стрельбе (фото, видео)
Армия

Военнообязанные запаса практикуются в стрельбе (фото, видео)

2023/06/14, 20:07
ВСУ разбили под Кременной крупнейшее соединение армии России
Армия

ВСУ разбили под Кременной крупнейшее соединение армии России

2023/06/14, 16:19
Минобороны опровергает информацию армянской стороны
Армия

Минобороны опровергает информацию армянской стороны

2023/06/14, 13:18
Сырский показал работу снайперов под Бахмутом (видео)
Армия

Сырский показал работу снайперов под Бахмутом (видео)

2023/06/14, 11:50