В Азербайджане впервые начнут производить пуленепробиваемую оборонную продукцию

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Турецкая текстильная компания Akıncılar подписала соглашение о сотрудничестве с Научно-исследовательским Институтом Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

«В течении трех лет, производство в братской республике, перейдет на всецело отечественные материалы. В Азербайджане впервые будет производиться пуленепробиваемая оборонная продукция. В инновационном центре, инженеры Akıncılar и Научно-исследовательского института Министерства оборонной промышленности Азербайджана будут совместно развивать производство», – сказал глава правления Ахмет Джан Узунтепе. Его слова приводит Anadolu.

Продукция оборонного назначения, которую будут производить на совместном предприятии в Азербайджане, планируется поставлять и в третьи страны.

На сегодняшний день компания Akıncılar производит в Измире бронежилеты, баллистические каски, формы и т. д.