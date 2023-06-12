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«Они просто ждали нас…. Это было ужасно»

«Они просто ждали нас…. Это было ужасно»

Газета The Wall Street Journal оценила ход украинского наступления на юге. Издание рассказало о бое под Ореховым, где ВСУ потеряли несколько «Леопардов» и «Брэдли». Украинские военные, отмечает «Страна», говорят о построенной там «стальной стене» из российских укреплений.

По словам 28-летнего солдата, как только полк перешел дорогу за Малой Токмачкой, россияне начали обстреливать их из «Градов». «Поля были заминированы. Над головой гудели российские вертолеты и реактивные истребители», – сообщает боец.

По словам солдата, один из «Леопардов» был подбит и выведен из строя. «Они просто ждали нас… везде были подготовлены позиции. Это была стальная стена. Это было ужасно», – заявляет военный.

«В южной части Запорожской области плоские открытые поля почти не дают укрытия для атакующих сил», – объясняется в статье.

Бойцы говорят журналистам, что цель украинского наступления под Ореховым – город Токмак Запорожской области.

«План состоял в том, чтобы продвинуться на юг в сторону оккупированного русскими города Токмак… Две другие части также будут продвигаться к Токмаку с разных направлений», – заявил один из солдат.

Также украинские военные говорят о проблемах с западной военной техников во время контрнаступления на юге. Боец с позывным «Финн», воюющий у Великой Новоселки, рассказывает, что из-за дождей и на болотистой местности теряют эффективность бронемашины MaxxPro.

«Они были созданы для городских боев и пустыни. В нашей реальности они могут пройти, но это борьба», – рассказал он.

Вторая проблема – отсутствие опыта управления западной техникой у ВСУ. По словам «Финна», новые украинские бригады сталкиваются со слишком короткой подготовкой и отсутствием боевого опыта. «Они теряют ориентацию в стрессовых ситуациях», – сказал он.

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«Они просто ждали нас…. Это было ужасно»
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«Они просто ждали нас…. Это было ужасно»

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