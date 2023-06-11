В этом году через TANAP в Турцию будет поставлено 10,2 млрд кубометров газа

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В этом году через Трансанатолийский газопровод (TANAP) в Турцию будет транспортировано 10,2 миллиарда кубометров газа. Об этом в интервью агентству «Анадолу» сказал посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов.

Подчеркнув, что общая инвестиционная стоимость газопроводов Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP и TAP составляет 40 миллиардов долларов, посол Р.Мамедов сказал, что после ввода в эксплуатацию TANAP по трубопроводу было доставлено 46 млрд кубометров газа, в том числе 22 млрд – в Турцию, остальные 24 млрд – в Европу.

Согласно статистическим показателям, объем транспортированного в Турцию азербайджанского газа в 2022 году составила 8 млрд 705 млн кубометров. Это означает, что рост объема поставок составил 1,5 млрд кубометров.

Р.Мамедов подчеркнул, что увеличение пропускной способности TANAP до 32 млрд кубометров позволит осуществлять транспортировку газа в страны Европы как из Азербайджана, так и из других стран.

«Это повысит роль Азербайджана и Турции в энергетической безопасности Европы», – отметил посол.

Дипломат заявил, что инвестиции SOCAR в энергетический сектор Турции составляют около 20 миллиардов долларов.