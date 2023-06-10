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Эксперт рассказал, почему Турция станет дороже для российских туристов

Эксперт рассказал, почему Турция станет дороже для российских туристов

Турция станет дороже для российских туристов в связи с ростом цен и курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте – лире, заявил РИА Новости экономист Реджеп Эрчин.

Лира дешевеет к доллару с конца мая. За этот период доллар подорожал к турецкой валюте на 16,7%.

«Независимо от роста цен на иностранную валюту и политики, которую будет проводить экономическая администрация под руководством Мехмета Шимшека (новый глава Минфина Турции – ред.), мы не ожидаем, что это негативно отразится на турецко-российских отношениях. Судьба турецко-российских отношений слишком глубока и ценна, чтобы приносить ее в жертву краткосрочной политике. Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже», – заявил собеседник агентства.

Однако, по мнению эксперта, для туристов с иностранной валютой, такой, например, как евро, доллар или фунт стерлингов, и особенно для европейских туристов, Турция становится «дешевым курортным поселком».

«К сожалению, мы превращаемся в очень дешевый курортный поселок и по качеству, и по цене», – заявил экономист.

Аналитик считает возможным восстановление баланса текущего счета Турции с увеличением притока иностранной валюты в страну в летние месяцы и снижением импорта энергоносителей.

«Важно, чтобы Турция привлекала иностранную валюту через прямые инвестиции и чтобы эти прямые инвестиции формировались в секторах, которые будут закрывать баланс текущего счета. Любая другая политика, которой будет придерживаться руководство экономики в новом периоде, поможет Турции лишь решить краткосрочные проблемы и нанесет вред турецкой экономике в долгосрочной перспективе», – резюмировал он.

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