Михалко указал на огромный потенциал Азербайджана в зеленой энергетике

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Азербайджан имеет огромный потенциал в зеленой энергетике. Об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

По его словам, которые приводит «Репорт», Евросоюз и Азербайджан имеют достаточно развитое сотрудничество в сфере энергетики: «Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики, подписанный в июле прошлого года, предусматривает не только вопрос увеличения поставок азербайджанского газа в Европу, но также в ней затрагивается такой важный момент, как зеленая энергия. Мы видим конкретные подвижки в этом направлении. Примером тому является Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, подписанный в декабре прошлого года», – сказал он.