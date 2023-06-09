Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Экономика

Михалко указал на огромный потенциал Азербайджана в зеленой энергетике

Михалко указал на огромный потенциал Азербайджана в зеленой энергетике

Азербайджан имеет огромный потенциал в зеленой энергетике. Об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

По его словам, которые приводит «Репорт», Евросоюз и Азербайджан имеют достаточно развитое сотрудничество в сфере энергетики: «Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики, подписанный в июле прошлого года, предусматривает не только вопрос увеличения поставок азербайджанского газа в Европу, но также в ней затрагивается такой важный момент, как зеленая энергия. Мы видим конкретные подвижки в этом направлении. Примером тому является Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, подписанный в декабре прошлого года», – сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
Михалко указал на огромный потенциал Азербайджана в зеленой энергетике
Экономика

Михалко указал на огромный потенциал Азербайджана в зеленой энергетике

2023/06/09, 19:27
Нейросеть "Газпром нефти" обнаружила новые запасы нефти в Сибири
Экономика

Нейросеть “Газпром нефти” обнаружила новые запасы нефти в Сибири

2023/06/09, 16:30
Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа Алятской свободной экономической зоны (фото)
Экономика

Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа Алятской свободной экономической зоны (фото)

2023/06/09, 14:08
Милли Меджлис принял в первом чтении поправку в порядок ликвидации Бюро обязательного страхования
Экономика

Милли Меджлис принял в первом чтении поправку в порядок ликвидации Бюро обязательного страхования

2023/06/09, 14:05
В Азербайджане денежные знаки будут обмениваться в новом порядке
Экономика

В Азербайджане денежные знаки будут обмениваться в новом порядке

2023/06/09, 14:00
Проект об увеличении числа членов правления Центрального банка принят в первом чтении
Экономика

Проект об увеличении числа членов правления Центрального банка принят в первом чтении

2023/06/09, 13:48
Газпром представил Турции свою концепцию газового хаба
Экономика

Газпром представил Турции свою концепцию газового хаба

2023/06/09, 12:05
Министр: Азербайджан стал одним из основных поставщиков газа в Италию
Экономика

Министр: Азербайджан стал одним из основных поставщиков газа в Италию

2023/06/08, 22:32
Асадов и Мишустин обсудили торгово-экономические связи между странами (фото)
Экономика

Асадов и Мишустин обсудили торгово-экономические связи между странами (фото)

2023/06/08, 20:38