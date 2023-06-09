ISW: ВСУ потеряли во время контрнаступательных операций технику, предоставленную Западом

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Украинские военные провели контрнаступательные операции с различными результатами по крайней мере на трех участках фронта в рамках более широких контрнаступательных усилий, которые разворачиваются с воскресенья, 4 июня.

Об этом сообщается в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). В частности, украинские силы перешли от оборонительных к наступательным операциям на Бахмутском направлении и продвигаются от 200 метров до почти двух километров на флангах города.

«С 4 июня украинские войска достигли тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак в западной части Донецкой области возле границы Донецко-Запорожской области. Кроме того, украинские войска совершили атаку на Западе Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня, но, похоже, не достигли успехов по состоянию на момент публикации отчета», – говорится в сообщении.

Как отмечают в ISW, украинские военные совершили «ограниченную, но все еще значительную атаку» в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня. Российские силы, очевидно, защищались от этой атаки доктринальным образом и, вероятно, восстановили свои первоначальные позиции по состоянию на 8 июня, отмечают аналитики.

Также в отчете ISW отмечается, что 8 июня украинские войска потеряли определенную технику, предоставленную Западом. При этом отмечается, что такие потери являются неизбежными во время любых военных мероприятий и не являются показателем будущего прогресса контрнаступления Украины.

«Министерство обороны России ответило на украинскую атаку с нехарактерной степенью слаженности и похвалило подразделения Южного военного округа за отражение атаки и восстановление утраченных позиций… Похоже, что российские силы выполнили свою официальную тактическую оборонительную доктрину в ответ на украинские атаки юго-западнее Орехова», – пишут в ISW.

В то же время отмечается, что атаки наших войск в этой части Запорожской области 8 июня не отражают полный объем украинских возможностей в нынешнем контрнаступлении.