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«Кадыровцы» получили китайские военные машины (видео)

«Кадыровцы» получили китайские военные машины (видео)

В России впервые была замечена китайская военная техника. Речь идет о бронированных машинах China Tiger, которые якобы получили «кадыровцы».

Об этом сообщает Ukrainian Military.

Так, 6 июня глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором похвастался, что чеченское подразделение «Ахмат» получило на вооружение новую партию военной техники. Аналитики зафиксировали на кадрах восемь китайских броневиков China Tiger.

Это первый случай, когда китайская техника была зафиксирована на вооружении российских войск. Аналитический проект Oryx также подтвердил, что россияне получили машины China Tiger, производимые компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles.

Журналисты отмечают, что пока неизвестно, как китайские машины попали в Россию. Это могло произойти через третьи страны или прямые поставки, о которых Пекин не знал или на которые мог закрыть глаза.

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