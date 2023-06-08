Талыбовы продали все акции Naxcivanbank

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Полностью изменился состав акционеров ОАО «Naxcivanbank», семья Талыбова продала все свои акции.

Cогласно годовой отчетности банка, с 1 февраля 2023 года акционерами банка являются три физических лица: Гусейн Мамедов (63,66%), Руфат Мамедов (26,52%) и Биннят Новрузов (9,82%), сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее структура акционеров банка выглядела следующим образом: Рза Талыбов (63,66%), Сеймур Талыбов (20,48%), Бахарханым Талыбова (9,82%) и Севиль Султанова (6,04%).

«Новые акционеры выкупили все акции у прежних акционеров», – подчеркивается в отчетности.

Согласно отчетности по МСФО, активы Naxcivanbank на 1 января 2023 года оцениваются в 342,9 млн манатов.