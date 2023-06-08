Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Экономика

Талыбовы продали все акции Naxcivanbank

Талыбовы продали все акции Naxcivanbank

Полностью изменился состав акционеров ОАО «Naxcivanbank», семья Талыбова продала все свои акции.

Cогласно годовой отчетности банка, с 1 февраля 2023 года акционерами банка являются три физических лица: Гусейн Мамедов (63,66%), Руфат Мамедов (26,52%) и Биннят Новрузов (9,82%), сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее структура акционеров банка выглядела следующим образом: Рза Талыбов (63,66%), Сеймур Талыбов (20,48%), Бахарханым Талыбова (9,82%) и Севиль Султанова (6,04%).

«Новые акционеры выкупили все акции у прежних акционеров», – подчеркивается в отчетности.

Согласно отчетности по МСФО, активы Naxcivanbank на 1 января 2023 года оцениваются в 342,9 млн манатов.

Теги:
Из этой рубрики
Венгрия и Греция заблокировали 11-й пакет санкций против России
Экономика

Венгрия и Греция заблокировали 11-й пакет санкций против России

2023/06/08, 11:43
Талыбовы продали все акции Naxcivanbank
Экономика

Талыбовы продали все акции Naxcivanbank

2023/06/08, 10:07
Пашинян заявил о прогрессе в переговорах с Баку по разблокировке коммуникаций
Экономика

Пашинян заявил о прогрессе в переговорах с Баку по разблокировке коммуникаций

2023/06/07, 16:57
Иран захотел создать газовый хаб при участии России, Катара и Туркменистана
Экономика

Иран захотел создать газовый хаб при участии России, Катара и Туркменистана

2023/06/07, 12:09
Турецкая лира продолжает резкое падение
Экономика

Турецкая лира продолжает резкое падение

2023/06/07, 11:45
В Индии ВВС уклонялась от уплаты налогов
Экономика

В Индии ВВС уклонялась от уплаты налогов

2023/06/07, 00:31
ВБ сохранил прогноз роста ВВП Азербайджана
Экономика

ВБ сохранил прогноз роста ВВП Азербайджана

2023/06/06, 22:56
Fitch: ЦБА повысит учетную ставку
Экономика

Fitch: ЦБА повысит учетную ставку

2023/06/06, 17:53
В «Гачкынкоме» 20,1 млн. манатов были использованы не по назначению
Экономика

В «Гачкынкоме» 20,1 млн. манатов были использованы не по назначению

2023/06/06, 17:31