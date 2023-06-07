Учения Anatolian Phoenix – 2023 в Конье (видео)

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В ходе международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix – 2023, проводимых в городе Конья Турецкой Республики, выполнены практические задачи. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала на брифинге, проведенном в соответствии с планом учений, участники были проинформированы о правилах безопасности, предстоящих задачах и последовательности их выполнения, а также о рельефе и климатических условиях местности, где будут проводиться поисково-спасательные мероприятия.

По сценарию, участники учений выполнили поисково-спасательные мероприятия и эвакуировали потерпевших крушение членов экипажа.

Основной целью выполнения задач, поставленных в ходе учений, является совершенствование знаний и умений военнослужащих, обеспечение взаимодействия и обмена опытом между военнослужащими стран-участниц.