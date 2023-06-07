Пашинян заявил о прогрессе в переговорах с Баку по разблокировке коммуникаций

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На прошедшем в Москве заседании трехсторонней комиссии по разблокировке транспортных коммуникаций был достигнут ощутимый прогресс. Об этом сказал премьер-министр Армении Никола Пашинян на встрече в Сочи с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

«Хочу еще раз выразить готовность Республики Армения открыть региональные экономические и транспортные коммуникации в рамках принципов суверенности и юрисдикции тех сторон, по которым эти коммуникации проходят. Это касается тех коммуникаций, которые указаны в 9 пункте трехстороннего заявления. Я надеюсь, что нам удастся прийти к конкретным решениям», – сказал он.

Пашинян заявил, что армянская сторона высказала конкретные предложения, и он надеется, что они будут приняты.

«В принципе, это не то, что наши предложения, это компромиссные решения, которые мы выработали в течение последних двух лет», – добавил премьер-министр Армении.