The Washington Post: ВСУ начали контрнаступление

740 Просмотров

ВСУ уже начали контрнаступление. Об этом сообщили источники The Washington Post в Белом доме. По их данным, это произошло в понедельник – с удара на юг по нескольким направлениям.

«Чиновники администрации были воодушевлены более высокими, чем ожидалось, успехами в понедельник, когда украинские подразделения прорвались через сильно заминированные районы и продвинулись на 5-10 километров на некоторых участках длинного фронта. Это породило надежду на то, что украинские силы смогут продолжить наступление на Мариуполь, Мелитополь и другие удерживаемые Россией места вдоль побережья, перерезав сухопутный коридор», – пишет издание.

Официальные лица США считают, что главная цель этих ударов — перерезать сухопутный коридор в Крым.