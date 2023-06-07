Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

Гладков исключил присутствие украинских солдат в Белгородской области

Гладков исключил присутствие украинских солдат в Белгородской области

Вооружённых сил Украины в Белгородской области нет, в том числе и в Новой Таволжанке. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

“Понимаем, что жителям Белгородской области, жителям приграничных территорий крайне тяжело. Сегодня противника в Белгородской области нет. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много инсинуаций”, — подчеркнул Гладков в видеообращении к жителям.

Также глава региона сообщил о мерах поддержи жителей Шебекина, которые покинули город из-за обстрелов ВСУ. В частности, власти возьмут на себя квартплату шебекинцев и обеспечат для них кредитные каникулы.

Теги:
Из этой рубрики
Каладзе ждет от США снятия санкций с грузинских судей
Мир

Каладзе ждет от США снятия санкций с грузинских судей

2023/06/07, 00:45
"Мы не оставим". Байден пообещал помочь Украине (видео)
Мир

“Мы не оставим”. Байден пообещал помочь Украине (видео)

2023/06/07, 00:42
Зеленский: Украина заставит Россию заплатить за содеянное
Мир

Зеленский: Украина заставит Россию заплатить за содеянное

2023/06/07, 00:38
Обнародованы кадры возможного взрыва на Каховской ГЭС (видео)
Мир

Обнародованы кадры возможного взрыва на Каховской ГЭС (видео)

2023/06/07, 00:21
Гладков исключил присутствие украинских солдат в Белгородской области
Мир

Гладков исключил присутствие украинских солдат в Белгородской области

2023/06/07, 00:17
Россия должна будет выплатить Навальному 40 тысяч евро, говорится в вердикте ЕСПЧ
Мир

Россия должна будет выплатить Навальному 40 тысяч евро, говорится в вердикте ЕСПЧ

2023/06/07, 00:04
Армения под угрозой тяжелейшего дефицита воды
Мир

Армения под угрозой тяжелейшего дефицита воды

2023/06/06, 23:51
У США нет данных о причастности России ко взрыву на Каховской ГЭС
Мир

У США нет данных о причастности России ко взрыву на Каховской ГЭС

2023/06/06, 23:23
"81 тысяча". Зеленский раскрыл потери "вагнеровцев" под Бахмутом
Мир

“81 тысяча”. Зеленский раскрыл потери “вагнеровцев” под Бахмутом

2023/06/06, 22:41