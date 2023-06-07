Гладков исключил присутствие украинских солдат в Белгородской области

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Вооружённых сил Украины в Белгородской области нет, в том числе и в Новой Таволжанке. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

“Понимаем, что жителям Белгородской области, жителям приграничных территорий крайне тяжело. Сегодня противника в Белгородской области нет. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много инсинуаций”, — подчеркнул Гладков в видеообращении к жителям.

Также глава региона сообщил о мерах поддержи жителей Шебекина, которые покинули город из-за обстрелов ВСУ. В частности, власти возьмут на себя квартплату шебекинцев и обеспечат для них кредитные каникулы.