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В «Гачкынкоме» 20,1 млн. манатов были использованы не по назначению

В «Гачкынкоме» 20,1 млн. манатов были использованы не по назначению

Завершен аудит в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, передает АПА.

Представители Счетной Палаты сообщили, что в ходе аудита использования средств, выделенных из государственного бюджета Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев, было установлено, что не соблюдались некоторые требования по категориям, на которые не распространяются ежемесячные выплаты.

Так, были созданы условия для формирования дополнительного спроса в размере 20,1 млн. манатов, что привело к использованию средств не по назначению.

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