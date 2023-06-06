В «Гачкынкоме» 20,1 млн. манатов были использованы не по назначению

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Завершен аудит в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, передает АПА.

Представители Счетной Палаты сообщили, что в ходе аудита использования средств, выделенных из государственного бюджета Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев, было установлено, что не соблюдались некоторые требования по категориям, на которые не распространяются ежемесячные выплаты.

Так, были созданы условия для формирования дополнительного спроса в размере 20,1 млн. манатов, что привело к использованию средств не по назначению.