Николай Назаров: А пока контрнаступление будет в тех направлениях, где можно не использовать авиацию

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Каховскую ГЭС взорвали изнутри, Об этом Minval.az сказал украинский политолог Николай Назаров.

Политолог отмечает, что независимые эксперты указывают на то, что уничтожить ГЭС ракетными ударами невозможно.

«Уничтожить Каховскую ГЭС ракетами невозможно. Ее возможно было только взорвать изнутри. Я думаю, что в преддверии украинского контрнаступления ВС России придется отходить, и они сейчас пытаются использовать тактику “выжженной земли”», – сказал эксперт.

Аналитик добавил, что Россия в преддверии украинского контрнаступления нацелена на нанесение максимального ущерба инфраструктуре.

«Чтобы нанесенный урон усложнил украинское контрнаступление, а с другой стороны, чтобы Украина затруднилась восстановить разрушенное. Они разрушают экономические основы Украины. Все это нацелено на то, чтобы сломить украинский боевой дух и сопротивление народа. Однако, они ошибаются, это не повлияет ни на что. Украинское контрнаступление продолжится, сопротивляемость народа к оккупантам усилится», – сказал Назаров.

Эксперт добавил и то, что уничтожение Каховской ГЭС никак не повлияет на энергосистему страны.

«Даже уничтожением Каховской ГЭС Россия не сможет “уложить” украинскую энергосистему, поскольку Украина получает электроэнергию в основном от АЭС и ТЭЦ и только потом от ГЭС. То есть уничтожение Каховской ГЭС в целом существенно не повлияет на ситуацию. Однако некоторым регионам на каком-то этапе будет достаточно сложно – это удар для хозяйств. Но все же ситуация с энергосистемой не критическая», – сказал он.

Политолог также прокомментировал вопрос украинского контрнаступления и сказал, что оно уже началось.

«По моему глубокому убеждению, контрнаступление уже началось. По крайней мере все указывает на это. В разных направлениях мы видим активность, определенное наступление, мы видим ракетные удары по российским штабам, складам и тыловым объединениям и живой силе. Контрнаступление началось, но оно не такое, какое мы ожидаем», – подчеркнул он.

Аналитик также прокомментировал передачу Украине F-16 и сказал, что без авиации развивать быстрое и успешное контрнаступление будет очень сложно.

«То, что у нас нет F-16 – это плохо и будет влиять на действия украинской армии. Однако есть надежда и позитивные сообщения о том, что эти самолеты передадут Украине. Учения украинских пилотов уже начались, и, скорее всего, во второй половине лета нам передадут авиацию», – сказал он.

А пока, по его словам, контрнаступление украинской армии будет вестись в тех направлениях, где можно не использовать авиацию.

«Скорее всего, в направлениях, где необходима авиация, контрнаступление начнется уже осенью», – добавил он.