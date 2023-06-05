В Турции стартовали учения с участием представителей Азербайджана

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На авиабазе в городе Конья Турецкой Республики стартовали международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix – 2023» с участием военнослужащих разных стран. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала был представлен брифинг о сценарии и месте проведения учений, процессе подготовки, правилах безопасности и задачах, которые будут выполняться на различных этапах.

На международных учениях, которые продлятся до 16 июня текущего года, нашу страну представят пилоты, технический персонал и авиационные средства ВВС Азербайджана, а также военнослужащие ВМС и спецназа.