«С вами можно говорить и договариваться»: легион «Свобода России» обратился к Пригожину (видео)

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Воюющий на стороне Украины легион «Свобода России» обратился к куратору ЧВК “Вагнер” Евгению Пригожину с предложением обменять захваченного “вагнеровцами” российского подполковника, обвиненного в обстреле ЧВК, на российских военных, взятых в плен в ходе рейдов в Белгородскую область.

Представитель ЛСР с позывным “Цезарь” отметил, что с Пригожиным «можно говорить и договариваться».

Напомним, вчера пленных российских военных ЛСР и “Русский добровольческий корпус” вчера предлагали забрать российскому губернатору Вячеславу Гладкову, но он назначил встречу в другом месте и, по итогу, передача пленных не состоялась.