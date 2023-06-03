В офисе Зеленского заявили, что ВСУ не имеют достаточного оружия для контрнаступления

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Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что его страна нуждается в большем количестве вооружения для контрнаступления. Об этом он сообщил в интервью британской газете The Times.

Владимир Зеленский провел большую часть прошлого месяца «в кругосветном путешествии-марафоне», во время которого посетил десять стран и провел более 60 встреч «в отчаянной попытке получить больше оружия для долгожданного контрнаступления и усилить противовоздушную оборону Киева», пишет газета.

В статье отмечается, что состояние военной готовности Украины окружает «много путаницы», поскольку первоначально было объявлено весеннее наступление, которое уже переходит в летнее. Некоторые связывают задержку с дождливой погодой, из-за которой поля стали слишком грязными для танков, а другие — с нехваткой боеприпасов.

«Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», — сказал Жовква газете и уточнил, что президент Украины посетил так много стран за последний месяц из-за необходимости получить больше оружия.