Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Экономика

Азербайджанская нефть подорожала

Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго июня выросла на 1,51 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,14 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,57 доллара – до 76,49 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,42 доллара, составив 51,81 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, второго июня выросла на 1,45 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 76,06 доллара за баррель.

Официальный курс на третье июня составляет 1,7 AZN/1 USD.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджанская нефть подорожала
Экономика

Азербайджанская нефть подорожала

2023/06/03, 10:16
В ОПЕК+ намерены стабилизировать нефтяной рынок
Экономика

В ОПЕК+ намерены стабилизировать нефтяной рынок

2023/06/03, 01:00
Twitter покинул один из топ-менеджеров
Экономика

Twitter покинул один из топ-менеджеров

2023/06/03, 00:31
Азербайджан поставит в Венгрию 100 млн куб.м. газа
Экономика

Азербайджан поставит в Венгрию 100 млн куб.м. газа

2023/06/02, 23:33
Джаббаров обсудил с Гарибашвили расширение экономических связей (фото)
Экономика

Джаббаров обсудил с Гарибашвили расширение экономических связей (фото)

2023/06/02, 18:16
SOCAR откладывает выпуск бензина по стандартам «Евро-5»
Экономика

SOCAR откладывает выпуск бензина по стандартам «Евро-5»

2023/06/02, 16:19
Али Асадов обсудил с bp строительство солнечной электростанции на освобожденных территориях
Экономика

Али Асадов обсудил с bp строительство солнечной электростанции на освобожденных территориях

2023/06/02, 14:40
Россия заняла первое место среди иностранных инвесторов в экономику Ирана
Экономика

Россия заняла первое место среди иностранных инвесторов в экономику Ирана

2023/06/02, 13:43
Центробанк аннулировал лицензии НБКО Gold Finance и Viza Kredit
Экономика

Центробанк аннулировал лицензии НБКО Gold Finance и Viza Kredit

2023/06/02, 12:14