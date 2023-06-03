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Блинкен пообещал Украине помощь в построении «армии будущего»

Блинкен пообещал Украине помощь в построении «армии будущего»

Соединенные Штаты Америки помогут Украине построить “армию будущего”. Речь идет о современных военно-воздушных силах, вооружении и прочем.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена во время визита в Финляндию.

По словам Блинкена, предпосылкой к переговорам Киева и Кремля является сильная Украина, которая способна сдерживать и защищать себя от любой агрессии. Также он добавил, что инвестиции в силу Украины не вредят дипломатии, а наоборот – прокладывают к ней путь.

Глава Госдепа отметил, что США помогут создать “украинские Вооруженные силы будущего”.

“Это означает – современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронемашины, национальный потенциал для производства боеприпасов, а также обучение и поддержку для укрепления боевой готовности сил и техники”, – пояснил Блинкен.

Как отметил Блинкен, Россия сейчас находится в худшем положении, чем до начала полномасштабного вторжения.

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