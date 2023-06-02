Азербайджан поставит в Венгрию 100 млн куб.м. газа

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Венгерская энергетическая компания MVM CEEnergy и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали в пятницу в Баку соглашение, в соответствии с которым в Венгрию до конца года будет поставлено 100 млн куб. м азербайджанского газа.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

“Согласно подписанному сегодня соглашению между венгерской компанией MVM CEEnergy и азербайджанской компанией SOCAR до конца года в Венгрию из Азербайджана будет поставлено 100 млн куб. м природного газа. Сегодня безопасность энергоснабжения Венгрии еще больше повысилась, поскольку диверсификация – это не замена географических зависимостей, а привлечение как можно большего количества новых источников для обеспечения надежности поставок. Именно это мы и делаем: начинающиеся поставки могут стать основой для долгосрочного контракта на покупку газа, по которому к нам будет поступать с Кавказа до 2 млрд куб. м газа в год”, – написал глава МИД на своей странице в Facebook.