Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Экономика

Twitter покинул один из топ-менеджеров

Twitter покинул один из топ-менеджеров

Глава отдела безопасности бренда и качества приложений социальной сети Twitter Эй Джей Браун покинул свой пост. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным газеты, увольнение последовало за уходом из компании директора отдела доверия и безопасности Twitter Эллы Ирвин, в подчинение которой входил Браун. В компании он занимался предоставлением гарантий рекламодателям о том, что Twitter является безопасной площадкой для размещения рекламы.

Теги:
Из этой рубрики
В ОПЕК+ намерены стабилизировать нефтяной рынок
Экономика

В ОПЕК+ намерены стабилизировать нефтяной рынок

2023/06/03, 01:00
Twitter покинул один из топ-менеджеров
Экономика

Twitter покинул один из топ-менеджеров

2023/06/03, 00:31
Азербайджан поставит в Венгрию 100 млн куб.м. газа
Экономика

Азербайджан поставит в Венгрию 100 млн куб.м. газа

2023/06/02, 23:33
Джаббаров обсудил с Гарибашвили расширение экономических связей (фото)
Экономика

Джаббаров обсудил с Гарибашвили расширение экономических связей (фото)

2023/06/02, 18:16
SOCAR откладывает выпуск бензина по стандартам «Евро-5»
Экономика

SOCAR откладывает выпуск бензина по стандартам «Евро-5»

2023/06/02, 16:19
Али Асадов обсудил с bp строительство солнечной электростанции на освобожденных территориях
Экономика

Али Асадов обсудил с bp строительство солнечной электростанции на освобожденных территориях

2023/06/02, 14:40
Россия заняла первое место среди иностранных инвесторов в экономику Ирана
Экономика

Россия заняла первое место среди иностранных инвесторов в экономику Ирана

2023/06/02, 13:43
Центробанк аннулировал лицензии НБКО Gold Finance и Viza Kredit
Экономика

Центробанк аннулировал лицензии НБКО Gold Finance и Viza Kredit

2023/06/02, 12:14
Смена энергетических эпох в Азербайджане: как это происходит
Экономика

Смена энергетических эпох в Азербайджане: как это происходит

2023/06/02, 10:55