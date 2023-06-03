Twitter покинул один из топ-менеджеров

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Глава отдела безопасности бренда и качества приложений социальной сети Twitter Эй Джей Браун покинул свой пост. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным газеты, увольнение последовало за уходом из компании директора отдела доверия и безопасности Twitter Эллы Ирвин, в подчинение которой входил Браун. В компании он занимался предоставлением гарантий рекламодателям о том, что Twitter является безопасной площадкой для размещения рекламы.