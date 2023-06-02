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Зеленский озвучил наличие проблем с получением ЗРК Patriot и ракет к ним

Зеленский озвучил наличие проблем с получением ЗРК Patriot и ракет к ним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не может получить не только достаточное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot, но и ракет к ним, так как оказалась в очереди на поставку.

“Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача не 70-75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним. Большой дефицит”, – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

По его словам, коалиция для передачи Киеву систем Patriot находится на начальной стадии формирования. Инициативу о ее создании Зеленский продвигал 1 июня на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, где шли важные переговоры с Германией, Данией, Нидерландами и с лидерами ЕС.

Также Зеленский отметил, что некоторые страны, согласившиеся присоединиться к коалиции, не располагают данными комплексами, чтобы передать их Киеву. “Они будут искать. И это очень важно, кто-то из них имеет такие возможности, а кто-то имеет другие возможности – политические, личные отношения со странами, у которых есть соответствующие системы ПВО, кто-то имеет финансы, то или иное влияние”, – подытожил Зеленский.

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