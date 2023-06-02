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Россия заняла первое место среди иностранных инвесторов в экономику Ирана

Россия заняла первое место среди иностранных инвесторов в экономику Ирана

Россия заняла первое место среди иностранных инвесторов в экономику Ирана, при этом около 60% расчетов между странами осуществляется в национальных валютах.

Об этом сообщил глава Совместной ирано-российской торговой палаты Хади Тизхуштабан.

“Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в Иране, вложив $2,7 млрд в два иранских нефтяных проекта. Это около 45% от общего объема иностранных инвестиций в [экономику] Ирана с октября 2021 года по январь 2023 года”, – рассказал он в интервью агентству IRNA.

По словам Тизхуштабана, около 60% расчетов между Россией и Ираном осуществляется в национальных валютах, при этом 40% платежей приходится на рубль.

“Российские проекты в Иране разнообразны и включают в себя энергетику, железные дороги, автомобилестроение, сельское хозяйство, параллельно Иран поставляет в Россию продукты питания и продукцию автомобильной промышленности”, – добавил Тизхуштабан.

Как отметил глава Совместной ирано-российской торговой палаты, после начала конфликта в Украине западные страны ввели санкции против Москвы, которые можно сравнить с ограничениями в отношении Тегерана. “В результате интерес к сотрудничеству между двумя странами вырос еще больше”, – подчеркнул он.

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