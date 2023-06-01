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Азербайджан вошел в число членов Исполнительного совета Всемирной туристской организации (фото)

Азербайджан вошел в число членов Исполнительного совета Всемирной туристской организации (фото)

На 68-м заседании Европейской комиссии Всемирной туристской организации, состоявшемся в Софии (Болгария), Азербайджан был избран членом Исполнительного совета организации.

На 5 вакантных мест по Европейскому региону свои кандидатуры совместно с Азербайджаном выдвинули Турция, Израиль, Албания, Болгария, Чехия, Италия, Литва, Словакия, Украина и Узбекистан, уточняет Государственное агентство по туризму.

Из 11 стран, выдвинувших свои кандидатуры на прошедших выборах, победителями, наряду с Азербайджаном, были выбраны 4 страны-члена Европейского Союза (Литва, Чехия, Италия, Болгария).

Выступая на сессии Исполнительного совета, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, отметив, что Азербайджан, как всегда, будет отдавать предпочтение равенству и справедливому подходу.

Председатель агентства отметил, что с тех пор, как Азербайджан стал полноправным членом Всемирной туристской организации ООН в 2001 году, он расширил успешные партнерские отношения и сотрудничество с государствами-членами организации, а также внесет свой вклад в эффективность работы исполнительного совета.

Фуад Нагиев подчеркнул, что от совместной реализации необходимых мер зависит будущее глобального туризма.

В заседании приняли участие посол Азербайджана в Королевстве Испания и Княжестве Андорра, а также постоянный представитель Азербайджана при Всемирной туристской организации Рамиз Гасанов и Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

Азербайджан вошел в число членов Исполнительного совета Всемирной туристской организации (фото) Азербайджан вошел в число членов Исполнительного совета Всемирной туристской организации (фото)

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