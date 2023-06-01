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Болгария присоединится к проекту строительства силового электрического кабеля Black Sea Energy

Болгария присоединится к проекту строительства силового электрического кабеля Black Sea Energy

Болгария присоединится к проекту строительства силового электрического кабеля Black Sea Energy, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Хочу сообщить, что свое согласие присоединиться к соглашению по проекту Black Sea Energy выразила и Болгария», – сказал Шахбазов, выступая на Бакинском энергетическом форуме, передает “Интерфакс-Азербайджан”.

По его словам, в рамках Бакинской энергетической недели состоится 4-е министерское заседание по проекту строительства силового электрического кабеля Black Sea Energy, реализуемого Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

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