Twitter после покупки Маском обесценился втрое

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Инвестор Twitter компания Fidelity сообщила, что платформа в настоящее время стоит только треть от $44 млрд, которые в октябре прошлого года заплатил за нее американский предприниматель Илон Маск. Об этом написало издание Bloomberg.

В ноябре 2022 года Fidelity впервые снизила стоимость своей доли в Twitter до 44% от стоимости покупки. Еще дважды компания снижала цену – в декабре и феврале 2023 года.

Как отмечает Bloomberg, после того как Маск возглавил Twitter, компания переживает финансовые трудности. В частности, ошибочные решения миллиардера и проблемы с модерацией контента привели к падению на 50% доходов от рекламы.