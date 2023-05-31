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Алиев: Азербайджан сможет транспортировать в Европу как минимум 4 гигаватта «зеленой» энергии

Алиев: Азербайджан сможет транспортировать в Европу как минимум 4 гигаватта «зеленой» энергии

В декабре прошлого года в Бухаресте прошло важное мероприятие в сфере «зеленой» энергии в присутствии президента Европейской комиссии. Во время мероприятия несколько стран – Азербайджан, Грузия, Венгрия, Румыния подписали соглашение о «зеленой» энергии и трансмиссии, которое в будущем, я уверен, станет глобальным проектом с участием большего количества стран и компаний.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» – Caspian Power в Бакинском Экспо-центре, передает Азертадж.

Глава государства отметил, что на первом заседании организационного комитета, которое прошло в Баку, было достигнуто соглашение, что это будет интегрированный проект – от морского ветра с азербайджанского сектора Каспия до европейских рынков, включая линии передач и подводный кабель по дну Черного моря.

«Сейчас мы находимся на стадии завершения технико-экономического обоснования. Мы считаем, что в рамках данного проекта мы сможем транспортировать как минимум 4 гигаватта «зеленой» энергии в Европу, что станет нашим дополнительным вкладом», – подчеркнул глава государства.

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