Азербайджан рассчитывает начать поставки газа в Венгрию и Сербию к концу года, сообщил Алиев

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Азербайджан рассчитывает к концу текущего года начать поставки газа в Венгрию и Сербию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сейчас мы оцениваем возможности через Болгарию, и, уверен, скоро начнем поставлять в соседние страны… Если все снова пойдет по графику и все запланированные интерконнекторы будут построены в срок, то к концу года наш газ сможет поступать в Венгрию и Сербию», – заявил Алиев, выступая в среду на церемонии открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» – Caspian Power. Его слова приводит “Интерфакс-Азербайджан”.

По его словам, Азербайджан наращивает поставки газа в Европу. В частности, если в 2021 году их объем составил порядка 8 млрд кубометров, то в текущем году они достигнут до примерно 12 млрд кубометров.

Алиев добавил, что Азербайджан обладает потенциалом для увеличения поставок газа в Европу до минимум 20 млрд кубометров к 2027 году.