Браво, парон Папикян: «Похищение» армянских солдат азербайджанцами оказалось сказкой

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Тема двух армянских диверсантов, которые были задержаны азербайджанскими пограничниками на нашей территории, все еще остается актуальной для армянских СМИ и общественности.

Напомним, что 26 мая было предотвращено нарушение диверсионной группой вооруженных сил Армении государственной границы Азербайджана на участке, проходящем через село Раздара Зангиланского района. В результате бдительности азербайджанских военнослужащих, несущих службу на погранично-боевом пункте, было своевременно выявлено передвижение диверсионной группы и приняты необходимые меры, задержаны двое военнослужащих ВС Армении. По факту попытки диверсии Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело, а на следующий день суд в отношении несостоявшихся «рембо» – Артура Овакимяна и Карена Казаряна избрал меру пресечения в виде ареста.

Следует особо отметить, что армянские диверсанты предприняли попытку проникнуть на нашу территорию на следующий день после очередного позорного фиаско Никола Пашиняна, неразумно вступившего в полемику с Ильхамом Алиевым на саммите ЕАЭС в Москве. Впрочем, оставим в стороне политическую подоплеку столь глупого шага, и обратим внимание, так сказать, на технические детали вопроса.

Дело в том, что, как и следовало ожидать, армянская сторона по старой привычке предпочла откреститься от факта попытки диверсии и вынесла на публику свою версию произошедшего. Обычно при таких случаях министерство обороны Армении задержанных на территории Азербайджана армян объявляют либо душевнобольными, либо заблудившимися. На сей раз противная сторона решила внести корректировки в сценарий, разработанный генеральным штабом, и окрестила инцидент…похищением со стороны азербайджанских военнослужащих. То есть, по мнению армян, наши бойцы проникли на территорию соседней страны и, без шума и пыли, словно баранов, умыкнули вооруженных солдат вражеской армии. К оружию мы еще вернемся, а пока послушаем армянскую интерпретацию случившегося.

Военнослужащие Артур Овакимян (34-летний контрактник) и Карен Казарян (срочник) на «КАМАЗах» доставили продовольствие и воду на позиции и возвращались. Позже машину нашли без военнослужащих, причем двигатель был включен, в машине находился автомат одного из солдат. По данным Следственного комитета, азербайджанская вооруженная группа пересекла границу Армении и похитила военнослужащих.

А теперь рассмотрим некоторые нестыковки в этой короткой новости, которые видны невооруженным глазом. Те, кто служили в армии, знают, что при доставке продовольствия, воды или чего-то еще на позиции в «КАМАЗе» должны находиться двое военнослужащих. Непосредственно солдат-водитель и рядом старший машины из числа офицеров, прапорщиков или сержантов. Наверняка контрактник Артур Овакимян и был старшим машины. Но ведь в новости речь идет не о «КАМАЗе», а «КАМАЗах». Следовательно, машин было как минимум две. Кто же был во втором грузовике? Вопрос на засыпку.

Есть два варианта ответа. Либо каждый из них находился в своей машине (это нарушение устава даже по армянским меркам), либо во втором грузовике были еще двое военнослужащих. В таком случае возникает еще один вопрос: куда же они подевались? Неужели у них на глазах вооруженные азербайджанцы похитили сослуживцев, а они не предприняли никаких мер?

Далее. Утверждается, что в машине находился автомат одного из солдат. И снова странность: азербайджанцы похитили армянских вояк и не прихватили с собой оружие одного из них. Почему? Лишний автомат никому не помешает. Кстати, помимо сухой новости, армянские СМИ распространили и постановочное фото с автоматом в машине, не понимая, насколько это глупо и смешно. Примечательно, что МО Армении, выдвинув идиотскую версию похищения, выставило свою же армию в неприглядном свете. За все пришлось отдуваться несчастному министру обороны Сурену Папикяну, попавшему под шквальный огонь вопросов журналистов.

Но он оставил без ответа такие вопросы представителей СМИ, как «Господин Папикян, из армии, которой вы руководите, похищают солдат, до каких пор так будет продолжаться?» или «Как вы обеспечиваете оборону Армении, если солдат могут спокойно похищать?».

И все же нервы главы МО Армении не выдержали, и он, сам того не желая (или желая?), сказал правду. Он отреагировал только на вопрос о двух «похищенных» азербайджанскими ВС армянских военнослужащих следующим образом: «Идите спросите рассказывающих эти сказки, не задавайте мне таких вопросов».

То есть, вся эта шумиха, свистопляски о «похищении», которые демонстрируются в Армении, это пшик. Если уж сам армянский министр признает, что версия похищения – это сказка, то тут добавить нечего. Кроме как: браво, парон Папикян, браво!

Фарид Теймурханлы