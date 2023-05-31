Ильхам Алиев принял помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Джеффри Пайетт отметил важность проведения Бакинской энергетической недели. Гость высоко оценил лидирующую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Коснувшись важности участия Джеффри Пайетта в этом мероприятии, президент Ильхам Алиев выразил признательность за постоянную поддержку инициатив правительства США в энергетической сфере Азербайджана. Глава государства отметил, что наша страна на протяжении многих лет активно сотрудничает с США в сфере энергетики и успешно реализует масштабные совместные проекты. В этой связи президент Азербайджана подчеркнул поддержку, оказываемую правительством США проекту TAP.

На встрече состоялся обмен мнениями о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность региона, проектах, которые стремительно реализуются в направлении развития сектора возобновляемой энергетики в нашей стране.

В ходе беседы было особо подчеркнуто, что Азербайджан играет стабилизирующую роль в энергоснабжении, а также затронут вопрос создания устойчивых транзитно-транспортных возможностей для энергетических и неэнергетических продуктов в рамках Среднего коридора нашей страны.