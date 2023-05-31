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Ильхам Алиев принял помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам

Ильхам Алиев принял помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Джеффри Пайетт отметил важность проведения Бакинской энергетической недели. Гость высоко оценил лидирующую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Коснувшись важности участия Джеффри Пайетта в этом мероприятии, президент Ильхам Алиев выразил признательность за постоянную поддержку инициатив правительства США в энергетической сфере Азербайджана. Глава государства отметил, что наша страна на протяжении многих лет активно сотрудничает с США в сфере энергетики и успешно реализует масштабные совместные проекты. В этой связи президент Азербайджана подчеркнул поддержку, оказываемую правительством США проекту TAP.

На встрече состоялся обмен мнениями о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность региона, проектах, которые стремительно реализуются в направлении развития сектора возобновляемой энергетики в нашей стране.

В ходе беседы было особо подчеркнуто, что Азербайджан играет стабилизирующую роль в энергоснабжении, а также затронут вопрос создания устойчивых транзитно-транспортных возможностей для энергетических и неэнергетических продуктов в рамках Среднего коридора нашей страны.

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