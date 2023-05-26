В Армении отрицают подписание мирного соглашения с Азербайджаном в Кишиневе

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Подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку в Кишиневе не планируется. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Армении.

В министерстве отметили, что обсуждения вокруг нормализации отношений Армении и Азербайджана, в частности, соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений» продолжаются. Армянская сторона будет готова к подписанию соглашения в тот момент, когда будут четко сформулированы решения ключевых проблем.

Согласование этих документов будет продолжено 1 июня в столице Молдовы Кишиневе, а также после заседания Европейского политического союза.