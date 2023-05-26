Главное Политика

В Армении отрицают подписание мирного соглашения с Азербайджаном в Кишиневе

В Армении отрицают подписание мирного соглашения с Азербайджаном в Кишиневе

Подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку в Кишиневе не планируется. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Армении.

В министерстве отметили, что обсуждения вокруг нормализации отношений Армении и Азербайджана, в частности, соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений» продолжаются. Армянская сторона будет готова к подписанию соглашения в тот момент, когда будут четко сформулированы решения ключевых проблем.

Согласование этих документов будет продолжено 1 июня в столице Молдовы Кишиневе, а также после заседания Европейского политического союза.

Теги:
Из этой рубрики
Назарбаев поздравил президента Азербайджана с Днем независимости
Политика

Назарбаев поздравил президента Азербайджана с Днем независимости

2023/05/26, 19:58
В Армении отрицают подписание мирного соглашения с Азербайджаном в Кишиневе
Политика

В Армении отрицают подписание мирного соглашения с Азербайджаном в Кишиневе

2023/05/26, 19:28
Байрамов проинформировал помощника генсека ООН о ситуации в регионе (фото)
Политика

Байрамов проинформировал помощника генсека ООН о ситуации в регионе (фото)

2023/05/26, 19:12
НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Политика

НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

2023/05/26, 18:31
Чавушоглу предрек подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Политика

Чавушоглу предрек подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

2023/05/26, 18:17
Байрамов: Азербайджан вносит большой вклад в глобальную безопасность и процветание (фото)
Политика

Байрамов: Азербайджан вносит большой вклад в глобальную безопасность и процветание (фото)

2023/05/26, 18:01
Зеленский поздравил Ильхама Алиева
Политика

Зеленский поздравил Ильхама Алиева

2023/05/26, 16:52
Песков о подписании мирного договора между Баку и Ереваном: "За временем здесь никто не гонится"
Политика

Песков о подписании мирного договора между Баку и Ереваном: “За временем здесь никто не гонится”

2023/05/26, 14:14
Зурабишвили об авиасообщении с Россией: Неужели наше достоинство продается за 200 или 300 миллионов?
Политика

Зурабишвили об авиасообщении с Россией: Неужели наше достоинство продается за 200 или 300 миллионов?

2023/05/26, 13:37