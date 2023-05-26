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Чавушоглу предрек подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Чавушоглу предрек подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

“Между Арменией и Азербайджаном в ближайшее время может быть подписано мирное соглашение”.

С данным заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Анталье.

Он сказал, что некоторые обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации: “На карте, представленной председателем CHP Кемалем Кылычдароглу, тюркская дорога не пересекает Азербайджан. Почему? Чего вы хотите от Азербайджана? Может, этого от вас хочет Армения? Надеюсь, турецкий народ ответит на все это достойно”.

Он отметил, что Армения в последнее время предпринимает лояльные шаги в отношении Азербайджана: “Стороны уже признали территориальную целостность друг друга. Если так будет продолжаться, в ближайшее время может быть подписан мирный договор”.

Министр добавил, что официальная Анкара поддерживает контакты с Азербайджаном, Узбекистаном и другими тюркскими государствами на разных уровнях.

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