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Сийярто требует от ЕС средств на обновление инфраструктуры для поставок азербайджанского газа

Сийярто требует от ЕС средств на обновление инфраструктуры для поставок азербайджанского газа

Азербайджанский газ не сможет поступать в Европу в больших объемах, если Евросоюз не окажет финансовую помощь в модернизации системы трубопроводов на юго-востоке континента. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Кишиневе после переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску, передает ТАСС.

Глава МИД Венгрии отметил, что Азербайджан и Евросоюз договорились расширить торговлю газом, который будет поступать, в частности, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Однако для этого есть “очень важное условие” – подготовка в регионе соответствующей инфраструктуры, мощности которой пока недостаточны для прокачки больших объемов топлива.

“Мы требуем, чтобы Брюссель выделил средства из бюджета ЕС на развитие в Юго-Восточной Европе инфраструктуры для поставок газа”, – сказал Сийярто. Он отметил, что до сих пор “Брюссель проявлял пассивность”, а без него профинансировать такие масштабные работы будет невозможно.

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