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Проведены практические занятия на курсах коммандос по турецкой модели (видео)

Проведены практические занятия на курсах коммандос по турецкой модели (видео)

В Горном учебном центре коммандос продолжается «Начальный курс коммандос» с участием курсантов 4-го курса Военного института им. Гейдара Алиева.

Как сообщает Минобороны, ознакомившись с правилами безопасности, курсанты Военного института выполняют различные нормативы по строевой и физической подготовке, на учебной площадке совершенствуют навыки приведения оружия в боевую готовность, а также оттачивают навыки обнаружения и уничтожения точным огнем целей условного противника.

В ходе полевых выходов привлеченный к курсам состав в боевом городке в населенных пунктах обучают современным боевым приемам, альпинизму и другим действиям в соответствии с условиями реального боя.

В курсе подготовки коммандос, проводимом в целях подготовки профессиональных офицерских кадров с применением турецкой модели, основное внимание уделяется совершенствованию теоретических знаний и полевых навыков курсантов.

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