Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Мир

«Украина с интересом наблюдает»: Офис Зеленского о боях в Белгородской области

photo 2023 05 22 16 41 16

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не имеют «непосредственного отношения» к проникновению вооруженных групп в приграничные села Белгородской области.

«Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском „Военторге“, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России», — написал Подоляк.

Единственной движущей политической силой в «тоталитарной стране закрученных гаек» всегда становится партизанское движение с оружием в руках, добавил Подоляк.

Теги:
Из этой рубрики
zerno1
Мир

Китай отказался покупать зерно у России

2023/05/22, 17:50
photo 2023 05 22 16 41 16
Мир

«Украина с интересом наблюдает»: Офис Зеленского о боях в Белгородской области

2023/05/22, 17:35
16847576942353221211 1200x630
Мир

Науседа: Литва выступает за развитие партнерских связей между ЕС и Азербайджаном

2023/05/22, 17:19
photo 2023 05 22 16 42 31
Мир

Фрэнк Кендалл: F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева

2023/05/22, 17:05
turkevi
Мир

В генконсульстве Турции в Нью-Йорке выбили окна (фото)

2023/05/22, 16:59
v belhorodskoj oblasti 54 main
Мир

Пономарев: Легион «Свобода России» и РДК проводят в Белгородской области разведку боем (видео)

2023/05/22, 16:40
Peskov
Мир

Путину доложили о боях в Белгородской области

2023/05/22, 16:33
photo 2023 05 22 16 20 26
Мир

Представители Минобороны США прибыли в Армению

2023/05/22, 16:22
zerno
Мир

Мировые цены на пшеницу упали

2023/05/22, 15:58