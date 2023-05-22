«Украина с интересом наблюдает»: Офис Зеленского о боях в Белгородской области

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не имеют «непосредственного отношения» к проникновению вооруженных групп в приграничные села Белгородской области.

«Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском „Военторге“, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России», — написал Подоляк.

Единственной движущей политической силой в «тоталитарной стране закрученных гаек» всегда становится партизанское движение с оружием в руках, добавил Подоляк.