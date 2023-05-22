Пономарев: Легион «Свобода России» и РДК проводят в Белгородской области разведку боем (видео)

Российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что в данный момент Легион «Свобода России» и Русский Добровольческий корпус проводят разведку боем в Белгородской области.
«Проходит первая совместная операция Легиона и РДК. Сейчас они ведут наступление на Белгород. В данный момент идет бой у Гайворон. Цель операции – разведка боем, но может и далеко пойдут», – заявил Пономарев изданию “Страна”.
Тем временем “Русский добровольческий корпус” уже заявил о взятии под контроль приграничного села в Белгородской области. А власти РФ заявили о заходе “ДРГ”.