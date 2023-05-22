Российская Sollers договорилась о производстве автомобилей в Азербайджане

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Российская автомобилестроительная группа Sollers будет собирать машины в Азербайджане.

Sollers подписал меморандум о сотрудничестве с азербайджанским «Азермашем», сообщает «Интерфакс».

По условиям соглашения, на местном заводе наладят производство легких коммерческих автомобилей Sollers с использованием комплектующих, импортируемых из России. На данный момент линейка Sollers состоит из двух моделей, Atlant и Argo, которые построены на базе JAC.

Atlant и Argo начали собирать в конце ноября прошлого года на заводе Sollers в Елабуге, где до этого выпускали Ford Transit. После ухода Ford из России «Соллерс» нашел нового производственного партнера — китайскую компанию JAC, на базе моделей которой и построены Atlant и Argo. Atlant представляет собой JAC Sunray, а Argo — это JAC N25/N35.

Sollers Atlant — это прямой аналог ушедшему Ford Transit, а бескапотный грузовичок Argo сопоставим по размерам с Hyundai Porter.

Мощности сборочной площадки в Елабуге позволяют выпускать до 30 тысяч Атлантов и Арго ежегодно, а к 2028 году Sollers намерен увеличить продажи легковых коммерческих автомобилей до 50 тысяч штук в год. Поможет в этом в том числе азербайджанский «Азермаш».